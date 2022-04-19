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Несправедливо, что Украина до сих пор просит у союзников то, что лежит на складах, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский назвал несправедливостью то, что Украине приходится просить у союзников их вооружение, которое они хранят на складах. Он назвал их моральным долгом защитить свободу нашего народа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента.

"В каждом контакте с лидерами, я подчеркиваю на одной истине: это не справедливо, что Украина до сих пор вынуждена просить то, что у партнеров годами хранится на складах. Если они имеют оружие, которое нужно здесь и сейчас, если они имеют боеприпасы, которые необходимы здесь и сейчас, то это их моральный долг помочь защитить свободу, помочь спасти жизни тысяч украинцев", - заявил Зеленский.

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Владимир ЗеленскийУкраина