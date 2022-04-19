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Несправедливо, що Україна досі просить у союзників те, що лежить на складах, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський назвав несправедливістю те, що Україні доводиться просити у союзників їх озброєння, яке вони зберігають на складах. Він назвав захист свободи нашого народу моральним обов’язком союзників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента.

"У кожному контакті з лідерами, я наголошую на одній істині: це не справедливо, що Україна досі змушена просити те, що у партнерів роками зберігається на складах. Якщо вони мають зброю, яка потрібна тут і зараз, якщо вони мають боєприпаси, які необхідні тут і зараз, то це їхній моральний обов'язок допомогти захистити свободу, допомогти врятувати життя тисяч українців", - заявив Зеленський.

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Володимир ЗеленськийУкраїна