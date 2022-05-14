Неспособна достичь целей в Украине. РФ "смогла навязать" свое руководство только в Херсоне, - Британия

Навязанная Россией военно-гражданская администрация в Херсоне объявила, что будет просить Россию включить Херсонскую область в состав РФ. Центральной частью первоначального плана вторжения России было использование подтасованных референдумов для передачи большинства регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter .

"Тот факт, что России удалось навязать пророссийское местное руководство только в Херсоне, подчеркивает неспособность российского вторжения добиться прогресса в достижении своих политических целей в Украине", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что если Россия проведет в Херсоне референдум о присоединении, она почти наверняка будет манипулировать его результатами, чтобы показать явное большинство за выход из состава Украины.

"Жители Херсонской области, скорее всего, продолжат демонстрировать свое несогласие с российской оккупацией", - подытожили в ведомстве.