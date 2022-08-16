Неспокойна ночь в Харькове: в городе снова слышны взрывы

Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

После полуночи 16 августа несколько раз практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Запорожье также слышали взрывы.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреляли Киевский район.

Напомним, что в понедельник, 15 августа, россияне обстреляли три громады Сумской области. Зафиксировано 50 прилетов.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области.

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