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Неспокойна ночь в Харькове: в городе снова слышны взрывы

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Харьков, Вторник 16 августа 2022 02:31
Неспокойна ночь в Харькове: в городе снова слышны взрывы Фото: в Харькове раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове неспокойная ночь. В городе снова раздались взрывы после объявления воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне".

Местных жителей просят оставаться в укрытиях.

После полуночи 16 августа несколько раз практически во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога, в Запорожье также слышали взрывы.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что оккупанты обстреляли Киевский район.

Напомним, что в понедельник, 15 августа, россияне обстреляли три громады Сумской области. Зафиксировано 50 прилетов.

Также мы писали, что российские оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области.

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