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Неспокійна ніч у Харкові: у місті знову чутні вибухи

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Харків, Вівторок 16 серпня 2022 02:31
Неспокійна ніч у Харкові: у місті знову чутні вибухи Фото: у Харкові лунають вибухи (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Харкові неспокійна ніч. У місті знову пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

Після півночі 16 серпня кілька разів практично у всіх областях України була оголошена повітряна тривога, у Запоріжжі також чули вибухи.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли Київський район.

Нагадаємо, що у понеділок, 15 серпня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Зафіксовано 50 прильотів.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

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