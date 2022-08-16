Неспокійна ніч у Харкові: у місті знову чутні вибухи

У Харкові неспокійна ніч. У місті знову пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" .

Місцевих жителів просять залишатися в укриттях.

Після півночі 16 серпня кілька разів практично у всіх областях України була оголошена повітряна тривога, у Запоріжжі також чули вибухи.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що окупанти обстріляли Київський район.

Нагадаємо, що у понеділок, 15 серпня, росіяни обстріляли три громади Сумської області. Зафіксовано 50 прильотів.

Також ми писали, що російські окупанти обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.