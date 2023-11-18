Без несподіванки. Орбана переобрали головою партії влади Угорщини

Результат голосування делегатів "Фідес" був відомий заздалегідь, адже Орбан був єдиним кандидатом на посаду голови партії. Під час голосування прем'єр отримав 1190 голосів.

Орбан очолював "Фідес" із 1993 по 2000 роки та безперервно з 2003 року. Востаннє його переобирали на з’їзді партії в листопаді 2021-го.

Крім того, з 2010 року Орбан є незмінним прем'єр-міністром Угорщини, і за цей час зміг консолідувати владу довкола себе та своєї партії.

Позиція Угорщини щодо України

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто проросійську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

В Україні та Брюсселі вважають, що Угорщина не зможе безкінечно блокувати вступ України до ЄС. Єврокомісар з питань бюджету і адміністрування Йоганнес Ган зазначає, що Єврокомісії є механізм прийняття необхідних рішень і без Угорщини.

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