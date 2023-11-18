Без неожиданности. Орбана переизбрали главой партии власти Венгрии

Результат голосования делегатов "Фидес" был известен заранее, поскольку Орбан был единственным кандидатом на должность главы партии. В ходе голосования премьер получил 1190 голосов.

Орбан возглавлял "Фидес" с 1993 по 2000 год и непрерывно с 2003 года. В последний раз его переизбирали на съезде партии в ноябре 2021-го.

Кроме того, с 2010 года Орбан является неизменным премьер-министром Венгрии и за это время смог консолидировать власть вокруг себя и своей партии.

Позиция Венгрии по отношению к Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

В Украине и Брюсселе считают, что Венгрия не сможет бесконечно блокировать вступление Украины в ЕС. Еврокомиссар по бюджету и администрированию Йоханнес Ган отмечает, что Еврокомиссии есть механизм принятия необходимых решений и без Венгрии.

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