Несподіваний поворот погоди. У частині регіонів України випав сніг (відео)
В Україні випав сніг 27 квітня. Українці публікують кадри, як сніг іде в Сумах і Харкові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі.
Сніг у Харкові
Харків'яни повідомляють про те, що в місті йде сніг. Його фіксують у Шевченківському районі, зокрема біля "Держпрому".
Сніг у Сумах
Також сніг фіксують у Сумах.
Похолодання в Україні
З 26 по 28 квітня в Україні відбулось різьке похолодання через переміщення холодного атмосферного фронту з півночі на південь.
Цей фронт приніс короткочасні дощі з грозами та значне похолодання, що супроводжуватиметься нічними заморозками. За прогнозами синоптиків, 28 квітня заморозки ймовірні у більшості регіонів на поверхні ґрунту.
Ніч на 28 квітня буде найхолоднішою, і заморозки можуть спостерігатися не лише на ґрунті, а й у повітрі на півночі, в центрі та на сході України.
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