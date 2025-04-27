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Неожиданный поворот погоды. В части регионов Украины выпал снег (видео)

Украина, Воскресенье 27 апреля 2025 12:18
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Неожиданный поворот погоды. В части регионов Украины выпал снег (видео) Фото: в Харькове и Сумах выпал снег 27 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине выпал снег 27 апреля. Украинцы публикуют кадры, как снег идет в Сумах и Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети.

Снег в Харькове

Харьковчане сообщают о том, что в городе идет снег. Его фиксируют в Шевченковском районе, в частности возле "Госпрома".

Снег в Сумах

Также снег фиксируют в Сумах.

Похолодание в Украине

С 26 по 28 апреля в Украине произошло резкое похолодание из-за перемещения холодного атмосферного фронта с севера на юг.

Этот фронт принес кратковременные дожди с грозами и значительное похолодание, которое будет сопровождаться ночными заморозками. По прогнозам синоптиков, 28 апреля заморозки вероятны в большинстве регионов на поверхности почвы.

Ночь на 28 апреля будет самой холодной, и заморозки могут наблюдаться не только на почве, но и в воздухе на севере, в центре и на востоке Украины.

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