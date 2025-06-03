Несподіваний підсумок: весна 2025 року увійшла до десяти найтепліших в історії Києва

За даними синоптиків, середньомісячна температура повітря за календарну весну склала 10,7 градусів, що вище кліматичної норми на 1,3 градусів. Весна 2025 року стала десятою у рейтингу найтепліших у Києві з 1881 року.

Весняні місяці, окрім травня, у столиці були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав березень - плюс 4,9 градусів.

Загалом за весну у столиці було зареєстровано 17 температурних рекордів. Більшість з них (15) відмічені у березні, який був найтеплішим в історії спостережень.

Найбільш холодним днем весни було 18 березня, коли температура опустилась до 4,3 градусів морозу, а найтеплішим - 23 та 24 квітня, коли температура повітря підвищилась до 27,4 градусів тепла.

Опадів цієї календарної весни випало 147 мм, що склало 101 % кліматичної норми.