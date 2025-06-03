Неожиданный итог: весна 2025 года вошла в десятку самых теплых в истории Киева

По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,7 градусов, что выше климатической нормы на 1,3 градусов. Весна 2025 года стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года.

Весенние месяцы, кроме мая, в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел март - плюс 4,9 градусов.

Всего за весну в столице было зарегистрировано 17 температурных рекордов. Большинство из них (15) отмечены в марте, который был самым теплым в истории наблюдений.

Самым холодным днем весны было 18 марта, когда температура опустилась до 4,3 градусов мороза, а самым теплым - 23 и 24 апреля, когда температура воздуха повысилась до 27,4 градусов тепла.

Осадков этой календарной весной выпало 147 мм, что составило 101% климатической нормы.