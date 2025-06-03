RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Неожиданный итог: весна 2025 года вошла в десятку самых теплых в истории Киева

Фото: Погода в Киеве в мае была теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Холодным месяцем этой весны был только май. В марте и апреле температура в Киеве превышала норму.

По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха за календарную весну составила 10,7 градусов, что выше климатической нормы на 1,3 градусов. Весна 2025 года стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года.

Весенние месяцы, кроме мая, в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел март - плюс 4,9 градусов.

Всего за весну в столице было зарегистрировано 17 температурных рекордов. Большинство из них (15) отмечены в марте, который был самым теплым в истории наблюдений.

Самым холодным днем весны было 18 марта, когда температура опустилась до 4,3 градусов мороза, а самым теплым - 23 и 24 апреля, когда температура воздуха повысилась до 27,4 градусов тепла.

Осадков этой календарной весной выпало 147 мм, что составило 101% климатической нормы.

 

 

Погода в мае

Напомним, среднемесячная температура воздуха мая в Киеве составила 13,6 градусов тепла, что ниже климатической нормы на 2,2 градусов.

В мае преобладали северные и северо-западные синоптические процессы, которые распространяли холодный воздух арктического происхождения. В то же время это временное явление, а не климатический тренд.

Метеорологическое лето пришло в часть регионов Украины 21 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода в Киеве