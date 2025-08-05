Неожиданный конкурент для Довбыка: "Рома" нашла вариант усиления в УПЛ

Итальянская "Рома" в поисках усиления атакующей линии обратила внимание на футболиста "Шахтера" и уже сделала предложение донецкому клубу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tuttomercatoweb .

Предложение от "Ромы"

Главный тренер римских "волков" Джан Пьеро Гасперини ищет игрока, способного действовать как на фланге, так и в центре нападения. Именно таким, по его мнению, является 20-летний вингер "Шахтера" Эгиналдо.

Сообщается, что клуб из Серии А уже сделал первое предложение, однако "горняки" его отклонили. В донецком клубе не считают бразильца "неприкосновенным", но планируют выручить за него не менее 15 млн евро. Предложение "Ромы", по данным источника, было ниже этой суммы.

Кто такой Эгиналдо

20-летний уроженец бразильского города Монсан. Воспитанник клубов "Арцул" и "Васко да Гама".

В составе последнего играл на родине в местной Серии А, пока летом 2023 года не перешел в "Шахтер" за 3,5 млн евро.

В прошлом сезоне Эгиналдо провел за "горняков" 36 матчей, забил 6 голов и отдал 8 ассистов. В текущем - успел за три матча записать на свой счет 1 гол и 1 ассист.

Контракт игрока с "Шахтером" рассчитан до лета 2028 года.

Эгиналдо - один из самых быстрых игроков в мировом футболе. В октябре 2022 года во время матча бразильской Серии B против "Гремио Новуризонтино" он сделал рывок с зафиксированной скоростью 37,5 км/ч.