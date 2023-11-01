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Несподіваний дует лідерів розділив нагороди туру Прем'єр-ліги

Фото: Бені Макуана (на передньому плані) швидко освоївся в Житомирі (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 12-го туру вітчизняної першості назвала найкращих гравця і тренера. Нагороди поїхали в житомирське "Полісся" і криворізький "Кривбас" відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Вінгер "поліських вовків" Бені Макуана – футболіст туру чемпіонату України. Він оформив переможний м'яч житомирян у протистоянні з луганською "Зорею".

На 16-й хвилині поєдинку Кушніренко кинув конголезця у прорив на лівий край штрафного майданчика. Той втік від двох опонентів і в падінні встиг пробити повз голкіпера. Цей гол став єдиним у матчі "Полісся" проти бронзового призера Прем'єр-ліги.

Натомість керманич криворіжців Юрій Вернидуб – найкращий тренер 12-го туру. "Кривбас" під його керівництвом здобув третю перемогу в чемпіонаті поспіль і закріпився в статусі лідера першості. Підопічні іменитого тренера розгромили "Дніпро-1" з голами Кожушка (дубль) та Кузика.

На цей момент "Кривбас" набрав 26 очок і посідає перше місце в УПЛ. Натомість в активі "Полісся" – 25 пунктів. У наступному турі дует несподіваних лідерів чемпіонату України зустрінуться в очному протистоянні в Житомирі (6 листопада).

 

До слова, раніше "Шахтар" розгромив "Вікторію" на шляху в півфінал Кубка України.

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