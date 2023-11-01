Неожиданный дуэт лидеров разделил награды тура Премьер-лиги

Вингер "полесских волков" Бени Макуана – футболист тура чемпионата Украины. Он оформил победный мяч житомирян в противостоянии с луганской "Зарей".

На 16-й минуте поединка Кушниренко бросил конголезца в прорыв на левый край штрафной. Тот скрылся от двух оппонентов и в падении успел пробить мимо голкипера. Этот гол стал единственным в матче "Полесья" против бронзового призера Премьер-лиги.

Зато наставник криворожцев Юрий Вернидуб – лучший тренер 12-го тура. "Кривбасс" под его руководством одержал третью победу в чемпионате подряд и закрепился в статусе лидера первенства. Подопечные именитого тренера разгромили "Днепр-1" с голами Кожушко (дубль) и Кузика.

К настоящему моменту "Кривбасс" набрал 26 очков и занимает первое место в УПЛ. В активе "Полесья" – 25 пунктов. В следующем туре дуэт неожиданных лидеров чемпионата Украины встретится в очном противостоянии в Житомире (6 ноября).