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Неожиданный дуэт лидеров разделил награды тура Премьер-лиги

Фото: Бени Макуана (на переднем плане) быстро освоился в Житомире (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 12-го тура отечественного первенства назвала лучших игроков и тренеров. Награды уехали в житомирское "Полесье" и криворожский "Кривбасс" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Вингер "полесских волков" Бени Макуана – футболист тура чемпионата Украины. Он оформил победный мяч житомирян в противостоянии с луганской "Зарей".

На 16-й минуте поединка Кушниренко бросил конголезца в прорыв на левый край штрафной. Тот скрылся от двух оппонентов и в падении успел пробить мимо голкипера. Этот гол стал единственным в матче "Полесья" против бронзового призера Премьер-лиги.

Зато наставник криворожцев Юрий Вернидуб – лучший тренер 12-го тура. "Кривбасс" под его руководством одержал третью победу в чемпионате подряд и закрепился в статусе лидера первенства. Подопечные именитого тренера разгромили "Днепр-1" с голами Кожушко (дубль) и Кузика.

К настоящему моменту "Кривбасс" набрал 26 очков и занимает первое место в УПЛ. В активе "Полесья" – 25 пунктов. В следующем туре дуэт неожиданных лидеров чемпионата Украины встретится в очном противостоянии в Житомире (6 ноября).

 

К слову, ранее "Шахтер" разгромил "Викторию" по пути в полуфинал Кубка Украины.

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