UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Несподіваний бомбардир і непереможний тренер забрали нагороди туру УПЛ

Фото: Артур Авагімян тричі покарав "Полісся" (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 22-го туру вітчизняної першості віддала призи найкращим гравцеві та тренеру представникам одеського "Чорноморця" і київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Півзахисник "моряків" Артур Авагімян – футболіст туру чемпіонату України. Він оформив хет-трик у розгромі житомирського "Полісся" на виїзді (4:1). У складі "Чорноморця" востаннє три м'ячі за матч забивав Олександр Косирін у 2003-му.

Авагімян узявся до справи зі стартом другої половини. Для початку він замкнув навіс Бадібанги. Далі – завершив контратаку "Чорноморця" після передачі Брагару. А на 64-й хвилині прямим ударом зі штрафного поцілив у дев'ятку воріт. Ще один гол одеситів оформив Кузик, а Кушніренко підсолодив гіркоту поразки житомирян.

Натомість керманич "Динамо" Олександр Шовковський – найкращий тренер 22-го туру. З легендарним воротарем на чолі столичний гранд розтрощив полтавську "Ворсклу" (5:1). Після призначення українця "біло-сині" здобули 8 перемог у дев'яти матчах.

На першому етапі найкращих гравця та тренера туру називали журналісти низки видань, а на другому – за номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. Авагімян випередив Шапаренка, Шведа та Герреро. Натомість Шовковський виявився кращим за Григорчука, Любеновіча та Максимова.

 

До слова, раніше склали перелік найдорожчих футболістів УПЛ на чолі зі Судаковим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоЧемпіонат УкраїниУПЛЧерноморец