Несподіване похолодання: чому лютий-2025 почнеться з морозів

Чому на початку лютого очікується похолодання

За словами експерта, тепла погода, що утримується в Україні останнім часом, пов'язана з повітряними потоками та масами, які надходять на наші території з південних широт.

Тим часом найближчими днями - у четвер (30 січня) та п'ятницю (31 січня) - синоптична ситуація буде змінюватись. Йдеться про тенденцію щодо поступового зниження температурного фону.

"Особливо у західних областях це буде відчуватись, тому що там вже з 31 січня - 1 лютого буде надходити атмосферний фронт. І будуть вже змінюватись повітряні потоки", - пояснила синоптик.

На початку лютого перенесення повітря на більшу частину території України відбуватиметься, переважно, вже не з півдня.

"Схід, південний схід - там ще буде все ж таки з півдня надходити повітря. А ось вже на більшій частині території України буде повітря надходити з північного заходу", - уточнила Птуха.

Отже, у перші дні лютого відбуватимуться інші синоптичні процеси. З огляду на це в УкрГМЦ прогнозують зниження температури повітря.

"Щодо першої декади лютого, перших днів, ми очікуємо на зниження температурних показників. Повернення до більш зимового характеру погоди. І морози очікуємо якраз у перші дні лютого", - розповіла фахівець.

У нічні години температура повітря в більшості областей України може коливатись у межах від 3 до 8 градусів морозу. Трішечки теплішими залишатимуться південь і південний схід.

Денні максимуми, згідно з інформацією Птухи, також можуть подекуди опускатись до мінусів. Але в цілому по Україні прогнозують близько 0 градусів.

Речниця УкрГМЦ розповіла також, що у п'ятницю (31 січня) спеціалісти будуть уважно стежити за синоптичною ситуацією на понеділок (3 лютого).

"Тому що там можуть бути фронтальні системи на південні, частково центральні, частково східні області, можливо навіть і північно-західні зачепить... Буде атмосферний фронт, і це вже будуть найімовірніше опади у вигляді мокрого снігу", - пояснила вона.

Синоптик додала, що мокрий сніг імовірний, зокрема, на тлі зниження температури повітря.

"Якщо говорити про весь лютий, то, за прогнозами наших синоптиків і спеціалістів з Українського гідрометеорологічного інституту, середньомісячна температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла (це на 1,5-2 градуси вище кліматичної норми)", - підсумувала Птуха.