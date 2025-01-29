Неожиданное похолодание: почему февраль-2025 начнется с морозов

Почему в начале февраля ожидается похолодание

По словам эксперта, теплая погода, удерживаемая в Украине в последнее время, связана с воздушными потоками и массами, которые поступают на наши территории из южных широт.

Между тем в ближайшие дни - в четверг (30 января) и пятницу (31 января) - синоптическая ситуация будет меняться. Речь идет о тенденции постепенного снижения температурного фона.

"Особенно в западных областях это будет ощущаться, потому что там уже с 31 января - 1 февраля будет поступать атмосферный фронт. И будут уже меняться воздушные потоки", - объяснила синоптик.

В начале февраля перенос воздуха на большую часть территории Украины будет происходить, преимущественно, уже не с юга.

"Восток, юго-восток - там еще будет все же с юга поступать воздух. А вот уже на большей части территории Украины будет воздух поступать с северо-запада", - уточнила Птуха.

Следовательно, в первые дни февраля будут происходить другие синоптические процессы. Учитывая это, в УкрГМЦ прогнозируют снижение температуры воздуха.

"Относительно первой декады февраля, первых дней, мы ожидаем снижения температурных показателей. Возвращения к более зимнему характеру погоды. И морозы ожидаем как раз в первые дни февраля", - рассказала специалист.

В ночные часы температура воздуха в большинстве областей Украины может колебаться в пределах от 3 до 8 градусов мороза. Немного более теплыми будут оставаться юг и юго-восток.

Дневные максимумы, согласно информации Птухи, также могут иногда опускаться до минусов. Но в целом по Украине прогнозируют около 0 градусов.

Спикер УкрГМЦ рассказала также, что в пятницу (31 января) специалисты будут внимательно следить за синоптической ситуацией на понедельник (3 февраля).

"Потому что там могут быть фронтальные системы на южные, частично центральные, частично восточные области, возможно даже и северо-западные зацепит... Будет атмосферный фронт, и это уже будут скорее всего осадки в виде мокрого снега", - объяснила она.

Синоптик добавила, что мокрый снег вероятен, в частности, на фоне снижения температуры воздуха.

"Если говорить обо всем феврале, то, по прогнозам наших синоптиков и специалистов из Украинского гидрометеорологического института, среднемесячная температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла (это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы)", - подытожила Птуха.