Несподівана фіналістка French Open легко пробилася в 1/2 фіналу Вімблдона

Вімблдон-2024, 1/4 фіналу, жінки

Паоліні – Наварро – 2:0 (6:2, 6:1)

Довго відсиджуватися в обороні опонентки не збиралися. Уже в третьому геймі Наварро пішла в наступ і зуміла взяти подачу італійської тенісистки. Утім, відповідь Паоліні була приголомшливою.

Вона фактично розбила суперницю, завершивши сет усього за 27 хвилин. Італійка не дозволила представниці США набрати жодного пункту. Натомість сама взяла 5 геймів поспіль, зокрема і три – на подачі Наварро. До того ж, один із брейків Паоліні оформила "під нуль".

Італійська тенісистка продовжила домінувати в другій партії. Вона двічі взяла подачі Наварро, оформивши брейки в четвертому та шостому геймах. А далі холоднокровно реалізувала матчбол на власній подачі та виборола місце в 1/2 фіналу.

За путівку до фіналу Паоліні позмагається з балканкою Донною Векіч. Хорватська тенісистка в трьох партіях здобула вольову перемогу над новозеландкою Лулу Сан (5:7, 6:4, 6:1). Обидві півфіналістки вперше в кар'єрі дісталися до цієї стадії трав'яного мейджора.