Несподівана деталь у телефоні ліквідованого стрільця у Києві допомогла поліції, - глава МВС

Сусідська сварка, яка переросла в трагедію

За словами Клименка, між сусідами був тривалий конфлікт. Стрілець мешкав на п'ятому поверсі і давно ворогував із сусідом із шостого. Того дня між ними знову стався скандал - і він став останнім.

Перші постріли пролунали надворі: чоловік стріляв з травматичного пістолета. Потім повернувся до квартири, взяв карабін, підпалив помешкання і вийшов на вулицю.

Диктофон як доказ

Коли слідчі вилучили телефон стрільця, побачили, що увесь час він записував звук.

"Це якраз дало можливість зрозуміти похвилинно, що там відбувалося", - сказав Клименко.

Проте зрозуміти, що саме він надиктовував, вкрай важко: на записі - суміш уривчастих фраз, що не складаються в жодний зв'язний текст.

Що чути на записі

На аудіо - голоси кількох людей. У якийсь момент хтось із жінок каже стрільцю: "Покажи зброю". Він відповідає: "Я не дістав нічого, покажіть, що я дістав зброю".

Чоловік, якого він пізніше застрелив, кидає: "Ти мені будеш тут розказувати якусь дурню, я тут, мов, щось тут ремонтував, проявив ініціативу, ну будь здоров".

Стрілець продовжував бурмотіти щось про якогось "директора". За словами Клименка, так сусід із шостого поверху називав його - і це дратувало чоловіка.

"Це була така суміш слів, які ні до чого, в принципі, не можуть бути складеними", - пояснив міністр.

Хтось із присутніх не витримав і запитав: "Шо, пластинка заїла?" Після цього стрілець відкрив вогонь.

Чому він взагалі записував

Клименко пояснив, для чого це могло знадобитися. У чоловіка раніше була кримінальна справа за статтею 125 - легкі тілесні ушкодження. Тоді провадження закрили, бо сторони примирилися, і судимості фактично не було.

Тож у поліції є версія, що стрілець, ймовірно, спеціально вів запис.

"Тобто він, може, не думав стріляти. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло, це по його словах на записі чути", - розповів Клименко.

Зброя і довідка з приватної клініки

Карабін, з якого стріляв Васильченков, був зареєстрований законно. У грудні 2025 року він продовжував дозвіл на зброю і для цього надав медичну довідку - з приватної клініки.

Клименко зауважив: довідка справжня, не підроблена, але є сумніви, що пацієнта повноцінно обстежили. Усі документи вже вилучено в рамках провадження.

"До цієї приватної клініки, звісно, є питання", - підкреслив він і додав, що зараз увагу загостять на всіх суб'єктах, які мають право видавати такі довідки.

Що відомо про теракт у Києві

18 квітня в Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви Дмитро Васильченков вийшов на вулицю з карабіном і почав стріляти по випадкових людях.

Потім зайшов до супермаркету "Велмарт", де утримував людей. Переговори тривали близько 40 хвилин - він їх ігнорував.

Після вбивства ще одного заручника всередині КОРДівці пішли на штурм і ліквідували нападника. Загалом загинуло семеро людей, понад 14 отримали поранення.