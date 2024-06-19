За несплачені податки від нелегальних сигарет можна було б придбати 30 винищувачів F-16, - АСС

"Втрати Державного бюджету від нелегальних ринків у різних секторах економіки є величезними. Лише тіньова торгівля тютюновими виробами призвела до втрат бюджету у розмірі 42,5 млрд грн (понад 1 млрд дол. США) у 2022/23 роках. На ці кошти можна було б придбати тридцять винищувачів F-16, критично необхідних для захисту неба над Україною", - зазначають в АСС.

За даними асоціації, ліквідація тіньових ринків забезпечить рівні правила гри для бізнесу в Україні та підвищить інвестиційну привабливість.

«Щоб фінансувати боротьбу за перемогу, Росія повинна заплатити, а тіньова економіка має бути ліквідована», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як зазначалося раніше, згідно дослідженню "Кантар Україна", на перший квартал 2024 загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні хоч і знизився до 19,1% (проти 25,7% наприкінці 2023 року), але все ж залишається надзвичайно високим. Річні втрати бюджету оцінюються в 24 млрд грн. Обсяг тіньового ринку сигарет в Україні становить 7 млрд штук.

Більша частина тютюнової продукції (57%), що маркована позначкою Duty Free або призначена для експорту, і нелегально продається в Україні. Майже половина цієї групи нелегальної продукції - сигарети Сompliment з маркуванням Duty Free (45%).

Скорочення тіньового ринку сигарет може бути пов’язано з посиленням контролю з боку держави за реалізацією нелегальної продукції.

В середині травня детективи БЕБ провели 24 одночасних обшуки на виробництвах та у складських приміщеннях чотирьох виробників сигарет, які підозрюються у незаконному виготовленні тютюнової продукції та їх подальшій реалізації в Україні та країнах ЄС.

Під час обшуків детективи виявили виробничі лінії та понад 1 млн пачок сигарет "Compliment", "Marshal", "URTA", "BRUT", "BL", "Marvel" тощо без марок акцизного податку.