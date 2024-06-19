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За неуплаченные налоги от нелегальных сигарет можно было бы приобрести 30 истребителей F-16, - АСС

Фото: за неуплаченные налоги от нелегальных сигарет можно было приобрести 30 истребителей F-16 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета в размере 42,5 млрд грн (свыше 1 млрд долл. США) в 2022/23 годах.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сообщение Американской торговой палаты в Украине (АСС).

"Потери Государственного бюджета от нелегальных рынков в разных секторах экономики огромны. Только теневая торговля табачными изделиями привела к потерям бюджета в размере 42,5 млрд грн (свыше 1 млрд долл. США) в 2022/23 годах. На эти средства можно было бы приобрести тридцать истребителей F-16, критически необходимые для защиты неба над Украиной", - отмечают в АСС.

По данным ассоциации, ликвидация теневых рынков обеспечит равные правила игры для бизнеса в Украине и повысит инвестиционную привлекательность.

"Чтобы финансировать борьбу за победу, Россия должна заплатить, а теневая экономика должна быть ликвидирована", - говорится в сообщении.

Как отмечалось ранее, согласно исследованию "Кантар Украина", на первый квартал 2024 г. общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине хоть и снизился до 19,1% (против 25,7% в конце 2023 года), но все же остается чрезвычайно высоким. Годовые потери бюджета оцениваются в 24 млрд грн. Объем теневого рынка сигарет в Украине составляет 7 млрд штук.

Большая часть табачной продукции (57%), маркированная отметкой Duty Free или предназначенная для экспорта, и нелегально продающаяся в Украине. Почти половина этой группы нелегальной продукции - сигареты Сompliment с маркировкой Duty Free (45%).

Сокращение теневого рынка сигарет может быть связано с усилением контроля со стороны государства за реализацией нелегальной продукции.

В середине мая детективы БЭБ провели 24 одновременных обыска на производствах и складских помещениях четырех производителей сигарет, которые подозреваются в незаконном изготовлении табачной продукции и их дальнейшей реализации в Украине и странах ЕС. 

В ходе обысков детективы обнаружили производственные линии и более 1 млн пачек сигарет "Compliment", "Marshal", "URTA", "BRUT", "BL", "Marvel" и т.п. без марок акцизного налога.

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