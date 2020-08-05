Недотримання карантину: Італія загрожує Ryanair забороною на польоти

Фото: літаки Ryanair (t.me/ryanairnews)

В Італії вважають, що Ryanair систематично не дотримується правил карантину

Управління цивільної авіації Італії (ENAC) пригрозило призупинити дозвіл Ryanair на польоти в країну, пославшись на недотримання компанією правил безпеки під час карантину. Авіакомпанія відкидає звинувачення.

Про це повідомляє Euronews.

У заяві ENAC йдеться, що "Ryanair систематично не дотримується правил, які допомагають знизити ризик передачі COVID-19 при польотах з аеропортів Італії".

У відомстві попередили, якщо ірландська авіакомпанія буде далі порушувати правила, ENAC може зажадати від Ryanair управляти літаками тільки з половинною місткості або зовсім заборонити літати до Італії.

Ryanair відкинув звинувачення ENAC, заявивши що вони "фактично невірні".

"Ryanair повністю дотримується заходів, встановлені урядом Італії, і наші клієнти можуть бути впевнені, що ми робимо все, щоб зменшити взаємодію як в наших літаках, так і в аеропортах, щоб захистити здоров'я наших пасажирів при польотах з Ryanair", - заявили в компанії.

Відзначимо, для польотів до Італії та з неї авіакомпанії повинні забезпечити:

дотримання соціальних дистанцій до і після зльоту, в тому числі під час посадки та трансферу на маршрутних автобусах;

персонал і пасажири також повинні носити маски протягом усього польоту і міняти їх кожні чотири години.

Нагадаємо, 21 червня Ryanair відновив рейси в Україну.

Відзначимо, Україна відновила міжнародне авіасполучення з 15 червня.