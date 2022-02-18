UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Несмотря на сокращение наблюдателей. Миссия ОБСЕ продолжает работу в Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине продолжает свою работу, несмотря на отзыв некоторыми странами своих наблюдателей. На фоне обострения напряженности на Донбассе СММ решает несколько задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного наблюдателя СММ ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика.

"СММ продолжает выполнять свои основные задачи, несмотря на проблемы, вызванные отзывом членов международной миссии некоторыми государствами-участниками", - сказал Чевик.

Он также подчеркнул, что наблюдатели СММ испытывают проблемы с передвижением на Донбассе и это мешает выполнять возложенные на нее функции. Чевик добавил, что на фоне обострения ситуации в Украине и вокруг нее ОБСЕ одновременно решает несколько задач.

Напомним, 13 февраля в ОБСЕ подтвердили, что некоторые страны отзывают своих наблюдателей из СММ в Украине. По данным СМИ, речь шла о представителя от США и Великобритании.

Отметим, на фоне обострения ситуации на Донбассе президент Владимир Зеленский призвал дипломатов и наблюдателей СММ ОБСЕ остаться в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕУкраинаДонбасс