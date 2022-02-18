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Незважаючи на скорочення спостерігачів. Місія ОБСЄ продовжує роботу в Україні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ в Україні продовжує свою роботу, незважаючи на відкликання деякими країнами своїх спостерігачів. На тлі загострення напруженості на Донбасі СММ вирішує кілька завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головного спостерігача СММ ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

"СММ продовжує виконувати свої основні завдання, незважаючи на проблеми, викликані відкликанням членів міжнародної місії деякими державами-учасниками", - сказав Чевік.

Він також підкреслив, що спостерігачі СММ відчувають проблеми з пересуванням на Донбасі і це заважає виконувати покладені на неї функції. Чевік додав, що на тлі загострення ситуації в Україні та навколо неї ОБСЄ одночасно вирішує кілька завдань.

Нагадаємо, 13 лютого в ОБСЄ підтвердили, що деякі країни відкликають своїх спостерігачів зі СММ в Україні. За даними ЗМІ, мова йшла про представника від США і Великобританії.

Зазначимо, на тлі загострення ситуації на Донбасі президент Володимир Зеленський закликав дипломатів і спостерігачів СММ ОБСЄ залишитися в Україні.

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