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Несмотря на штурмы, оккупантам не удается продвинуться на востоке, - Генштаб

Фото: украинские военные отбивают штурмы противника (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне штурмовали украинские войска на Славянском и Бахмутском направлениях. Однако получили отпор и с потерями отступили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Продолжаются 144 сутки российского вторжения. Сейчас ситуация на фронте такая:

  • На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку Прудянки и Верхнего Салтова.
  • На Донецком направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Сиверск и продвижения в направлении города Бахмут.
  • На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия вблизи Григоровки, наши воины быстро подавили. Оккупанты с потерями отошли.
  • На Бахмутском направлении бестолковые действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава.
  • Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка. Получили отпор и бесславно сбежали.
  • На Южнобугском направлении враг нанес ракетные удары по Николаеву. Продолжается воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами. Высока угроза дальнейших ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Напомним, враг продолжает обстреливать и пытаться штурмовать Славянск, но украинские военные отбивают попытки.

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