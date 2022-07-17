Несмотря на штурмы, оккупантам не удается продвинуться на востоке, - Генштаб

Продолжаются 144 сутки российского вторжения. Сейчас ситуация на фронте такая:
На Харьковском направлении враг пытается удержать занятые рубежи. Оккупанты нанесли авиаудары неподалеку Прудянки и Верхнего Салтова.
На Донецком направлении противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках установления контроля над городом Сиверск и продвижения в направлении города Бахмут.
На Славянском направлении оккупанты вели штурмовые действия вблизи Григоровки, наши воины быстро подавили. Оккупанты с потерями отошли.
На Бахмутском направлении бестолковые действия врага снова завершились провалом и потерями личного состава.
Оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Михайловка, Павловка и Новомихайловка. Получили отпор и бесславно сбежали.
На Южнобугском направлении враг нанес ракетные удары по Николаеву. Продолжается воздушная разведка беспилотными летательными аппаратами. Высока угроза дальнейших ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.