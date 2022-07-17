Попри штурми, окупантам не вдається просунутися на сході, - Генштаб

Триває 144 доба російського вторгнення. Нині ситуація на фронті така:
На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі. Окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.
На Донецькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування у напрямку міста Бахмут.
На Слов’янському напрямку окупанти вели штурмові дії поблизу Григорівки, наші воїни швидко придушили. Окупанти з втратами відійшли.
На Бахмутському напрямку недолугі дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу.
Окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка. Отримали відсіч та безславно вдалися до втечі.
На Південнобузькому напрямку ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву. Триває повітряна розвідка безпілотними літальними апаратами. Висока загроза подальших ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.