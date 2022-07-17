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Карта войны в Украине на 17 июля: что происходит на фронтах

Новина українською →
Украина, Воскресенье 17 июля 2022 11:09
Карта войны в Украине на 17 июля: что происходит на фронтах Фото: опубликована карта боевых действий в Украине на 17 июля (facebook.com/CinCAFU.jpg)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты не отказываются от своих намерений захватить Донбасс. Враг продолжает обстреливать и пытаться штурмовать Славянск, но ВСУ отбивают попытки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту боевых действий DeepStateMap.

Карта войны в Украине на 17 июля: что происходит на фронтах

В частности, на Славянском направлении враг вел штурмовые действия в районе населенного пункта Ивано-Дарьевка, где успеха не имел.

Кроме того, на Бахмутском направлении оккупанты били по позициям украинских защитников в районах населенных пунктов Новолуганское, Берестовое, Белогоровка, Вершина, Выемка, Сухая Балка, Александрополь, также враг продолжает пытаться захватить Углегорской ТЭС.

Вместе с тем оккупанты хотели вести разведку боем возле Берестово и Белогоровки, но ВСУ отбили эту попытку. Впрочем, россияне нанесли ракетно-авиационные удары неподалеку Соледара, Покровского и Светлодарска.

Между тем российские войска на Харьковском хотят удержать ранее занятые рубежи, а потому обстреливал районы населенных пунктов Петровка, Родное, Сосновка, Слатино, Пришиб, Русские Тишки, Питомник, Верхний Салтов и вел воздушную разведку.

При этом российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты вдоль линии фронта, а также наносят авиаудары по мирным городам Украины.

Напомним, по данным британской разведки, Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Что свидетельствует о серьезности, с которой командование РФ воспринимает угрозу со стороны ВСУ.

Добавим, как доложили в Генштабе, украинские воины на Бахмутском направлении грамотно отбили очередную попытку разведки боем вблизи Берестово и Белогоровки.

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