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Попри шторм. В Одесі та області зберігається небезпека ракетних ударів, - ОВА

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Одеса, Середа 18 травня 2022 18:47
Попри шторм. В Одесі та області зберігається небезпека ракетних ударів, - ОВА Фото: в Одесі та області зберігається небезпека ракетних ударів (facebook.com/pragmatika)
Автор: Наталія Гурковська

Штормова погода в Одесі та області не відміняє можливості ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Максима Марченка.

"Через штормову погоду окупанти не можуть проводити активні бойові дії в Чорному морі. Але ракетна небезпека завжди зберігається. Тому прошу не ігнорувати сигнали тривоги", - сказав очільник регіону.

Також він додав, що вранці 18 травня ворог наніс ракетний обстріл по Одеській області однією ракетою. На щастя постраждалих та руйнувань немає.

Як повідомлялося, в середу, 18 травня, надійшло анонімне повідомлення про замінування кількох адміністративних будівель та парку в Одесі. Фахівці проводять перевірку.

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