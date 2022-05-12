Несмотря на санкции. Россия вполовину увеличила прибыль от экспорта нефти

В 2022 году Россия каждый месяц зарабатывала около 20 миллиардов долларов на продаже нефти. При этом ее экспорт составлял примерно 8 миллионов баррелей в день.

Несмотря на осуждение войны и ряд ограничений со стороны стран ЕС, именно на них приходилось в последнее время 43% от всего экспорта нефти из России.

При этом в прошлом месяце поставки "черного золота" из России сократились на 1 миллион баррелей в день, а это означает, что страна вскоре может увидеть экономические последствия санкций и возможного эмбарго.

Стоит заметить, что сейчас среди стран Европейского союза нет единства насчет эмбарго в отношении российской нефти, на котором настаивает Украина. В частности, потому что есть страны-участницы, которые критически зависят от российских поставок. Одним из главных противников введения ограничений подобного рода является Венгрия.