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Несмотря на санкции. Россия вполовину увеличила прибыль от экспорта нефти

Фото: Россия увеличила прибыль от экспорта нефти вполовину в 2022 году (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Ежемесячная прибыль от экспорта нефти в России увеличилась примерно на 50 процентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В 2022 году Россия каждый месяц зарабатывала около 20 миллиардов долларов на продаже нефти. При этом ее экспорт составлял примерно 8 миллионов баррелей в день.

Несмотря на осуждение войны и ряд ограничений со стороны стран ЕС, именно на них приходилось в последнее время 43% от всего экспорта нефти из России.

При этом в прошлом месяце поставки "черного золота" из России сократились на 1 миллион баррелей в день, а это означает, что страна вскоре может увидеть экономические последствия санкций и возможного эмбарго.

Стоит заметить, что сейчас среди стран Европейского союза нет единства насчет эмбарго в отношении российской нефти, на котором настаивает Украина. В частности, потому что есть страны-участницы, которые критически зависят от российских поставок. Одним из главных противников введения ограничений подобного рода является Венгрия.

Ранее мы сообщали, что Европейский союз намерен смягчить нефтяные санкции против России в шестом пакете. В частности, отказаться от плана полностью запретить морские поставки на танкерах.

Также мы писали, что цены на нефть продолжили рост в пятницу, 29 апреля, из-за опасений по поводу перебоев с поставками. Западные санкции ограничивают экспорт нефти и нефтепродуктов из России и поддерживают цены.

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