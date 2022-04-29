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Цены на нефть растут, поскольку санкции ограничивают экспорт из России

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Токио, Пятница 29 апреля 2022 08:59
Цены на нефть растут, поскольку санкции ограничивают экспорт из России Фото: цены на нефть растут 29 апреля в ожидании эмбарго на поставки из России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в пятницу продолжили рост в пятницу, 29 апреля, из-за опасений по поводу перебоев с поставками. Западные санкции ограничивают экспорт нефти и нефтепродуктов из России и поддерживают цены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,9% до 108,55 долларов за баррель после роста на 2,1% на предыдущей сессии. Американская нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 0,55% до 105,95 долларов за баррель после роста на 3,3% в четверг.

Оба контракта должны завершить неделю ростом. При этом WTI может показать рост пять месяцев подряд, чему способствует повышенная вероятность того, что Германия присоединится к другим странам-членам ЕС в эмбарго на российскую нефть.

Тем не менее, цены на нефть были волатильными, поскольку Пекин не проявлял никаких признаков ослабления мер по локдауну, несмотря на влияние на его экономику и глобальные цепочки поставок.

Что касается предложения, ОПЕК+, скорее всего, будет придерживаться существующей сделки и согласится на еще одно небольшое увеличение добычи в июне, когда соберется 5 мая, сообщили шесть источников из группы производителей.

Тем не менее, добыча нефти в России может упасть на 17% в 2022 году, как показал документ министерства экономики, поскольку западные санкции, введенные против Москвы в связи с ее вторжением в Украину, нанесли ущерб инвестициям и экспорту. Санкции также усложнили для российских судов отправку нефти клиентам, что побудило Exxon Mobil Corp объявить о форс-мажорных обстоятельствах в отношении своих операций по проекту "Сахалин-1" и сократить добычу.

Опасения по поводу перебоев с экспортом российской нефти, особенно дизельного топлива, привели к тому, что маржа азиатских нефтеперерабатывающих заводов достигла рекордного уровня.

Фьючерсы на дизельное топливо закрылись на рекордно высоком уровне в 5,14 доллара за галлон в четверг, в то время как дизельное топливо в нью-йоркской гавани торговалось с рекордной премией к ценам фьючерсов.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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