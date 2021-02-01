Несмотря на рекордные морозы январь в Киеве был теплее климатической нормы

Среднемесячная температура воздуха января 2021 года в Киеве составила 2,5 градусов мороза. Это превышает обновленную климатическую норму (1991-2020 гг.) на 0,7 градусов.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, холоднее всего было 20 января, когда минимальная температура опускалась под утро до минус 20,2 градусов мороза, а теплее всего - 24 января, когда максимальная температура поднялась до 8,6 градусов тепла.

За месяц в Киеве климатологи зафиксировали девять температурных рекордов.

Осадков на проспекте Науки в Киеве выпало 63 мм, что составило почти две месячные климатические нормы.

Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.

Отметим, в Укргидрометцентре не исключают возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.