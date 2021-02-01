ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Несмотря на рекордные морозы январь в Киеве был теплее климатической нормы

Автор: Александр Белоус

Январь был теплее, чем этот месяц в среднем за последние 20 лет

Среднемесячная температура воздуха января 2021 года в Киеве составила 2,5 градусов мороза. Это превышает обновленную климатическую норму (1991-2020 гг.) на 0,7 градусов.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По данным обсерватории, холоднее всего было 20 января, когда минимальная температура опускалась под утро до минус 20,2 градусов мороза, а теплее всего - 24 января, когда максимальная температура поднялась до 8,6 градусов тепла.

За месяц в Киеве климатологи зафиксировали девять температурных рекордов.

Осадков на проспекте Науки в Киеве выпало 63 мм, что составило почти две месячные климатические нормы.

Как сообщало РБК-Украина, среднегодовая температура 2020 года в Киеве поднялась до 10,9 градусов тепла, что на 3,2 градусов превышает климатическую норму. Год оказался рекордно теплым за всю историю наблюдений с 1881 года.

Отметим, в Укргидрометцентре не исключают возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ПогодапрогнозКиев