Несмотря на обстрелы: на Донбассе отремонтировали водопровод "Горловка-Торецк"

Фото: ремонт водопровода на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

Украинская сторона завершила ремонт водопровода "Горловка-Торецьк" в Донецкой области. Оккупационные войска несколько раз обстреливали ремонтную бригаду, несмотря на предоставление гарантий безопасности.

Об этом сообщило командование операции Объединенных сил на странице в Facebook.

После ремонта водопровода было восстановлено обеспечение питьевой водой жителей Торецка, Железного, Пивничного, Пивденного и Щербиновки. Ремонтники устранили 6 порывов на трех участках водопровода. Ремонтные работы длились неделю.

"Финальным этапом стало проведение и завершение сварочных работ водопровода на окраинах поселка городского типа Пивденное благодаря обеспечению гарантий соблюдения режима прекращения огня", - добавили в штабе ООС.

Сложность ремонтных работ, как пояснили в командовании ООС, заключалась в том, что в районе была возможность наличия взрывоопасных устройств и существовала вероятность обстрелов со стороны оккупантов. Также ремонт усложнялся погодными условиями.

Фото: ремонт водопровода на Донбассе (facebook.com/pressjfo.news)

Напомним, в минувшую п'пятницу боевики обстреляли ремонтную бригаду вблизи Пивденного. Украинская сторона после обстрела направила ноту в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Как писало РБК-Украина, по факту обстрела ремонтной бригады на Донбассе возбудили уголовное дело. Сейчас под руководством прокуратуры проводится расследование.