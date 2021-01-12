Попри обстріли: на Донбасі відремонтували водогін "Горлівка-Торецьк"

Фото: ремонт водогону на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Українська сторона завершила ремонт водогону "Горлівка-Торецьк" в Донецькій області. Окупаційні війська декілька разів обстрілювали ремонтну бригаду, попри надання гарантій безпеки.

Про це повідомило командування операції Об'єднаних сил на сторінці у Facebook.

Після ремонту водогону було відновлено забезпечення питною водою жителів Торецька, Залізного, Північного, Південного та Щербинівки. Ремонтники усунули 6 поривів на трьох ділянках водогону. Ремонтні роботи тривали тиждень.

"Фінальним етапом стало проведення та завершення зварювальних робіт водогону на околицях селища міського типу Південне завдяки забезпеченню гарантій дотримання режиму припинення вогню", - додали у штабі ООС.

Складність ремонтних робіт, як пояснили в командуванні ООС, полягала в тому, що в районі була можливість наявності вибухонебезпечних пристроїв та існувала ймовірність обстрілів з боку окупантів. Також ремонт ускладнювався погодними умовами.

Фото: ремонт водогону на Донбасі (facebook.com/pressjfo.news)

Нагадаємо, минулої п'ятниці бойовики обстріляли ремонтну бригаду поблизу Південного. Українська сторона після обстрілу направила ноту в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ.

Як писало РБК-Україна, за фактом обстрілу ремонтної бригади на Донбасі порушили кримінальну справу. Зараз під керівництвом прокуратури проводиться розслідування.