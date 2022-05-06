Несмотря на обстрелы и провокации. Из "Азовстали" сегодня эвакуировали 50 гражданских

6 мая из Мриуполя эвакуировали 50 человек. Это гражданские среди которых дети, женщины и старики. Все они находились на заводе "Азовсталь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук.
По ее словам, на обратном пути должны были забрать людей на Порт Сити. Однако, не успели. Потому что целый день колонна была вынуждена стоять у "Азовстали".
"Там происходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила крайне медленно. Однако, сегодня нам удалось вытащить из "Азовстали" 50 женщин, детей и стариков", - сообщила Верещук.
Она добавила, что эвакуация из Мариуполя запланирована и на 7 мая.
"Если все будет по плану, в 17:00 на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянный. Там люди из Порт Сити присоединятся к нашей колонне из "Азовстали", которая на следующий день отправится в Запорожье", - сообщила вице-премьер-министр Украины.
Напомним, российские оккупанты 6 мая в очередной раз нарушили режим прекращения огня на территории "Азовстали" в Мариуполе. Захватчики обстреляли автомобиль, который ехал за гражданскими.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.