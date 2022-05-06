Попри обстріли та провокації. З "Азовсталі" сьогодні евакуювали 50 цивільних

За її словами, на зворотному шляху мали забрати людей на Порт Сіті. Однак, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля "Азовсталі".

"Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з "Азовсталі" 50 жінок, дітей та людей похилого віку", - повідомила Верещук.

Вона додала, що евакуація з Маріуполя запланована і на 7 травня.

"Якщо все буде за планом, о 17:00 на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до нашої колони з "Азовсталі", яка наступного дня вирушить до Запоріжжя", - повідомила віце-прем’єр-міністр України.