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Несмотря на обстрелы из Попасной сегодня удалось вывести еще 60 человек, - глава ОВА

Фото: сегодня из Попасной под обстрелами удалось эвакуировать 60 человек (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Эвакуация жителей Луганской области происходит под постоянными обстрелами. Сегодня из Попасной удалось вывезти 60 человек, гуманитарные колонны не могут добраться в Горную общину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, эвакуация местного населения области каждый день усложняется. Гуманитарные колонны неоднократно попадали под обстрелы и рискуют подорваться на минах. Гайдай добавил, что машины не могут добраться до некоторых населенных пунктов Горной общины.

Несмотря на обстрелы, отметил глава ОВА, эвакуация жителей области продолжается. "Сегодня удалось спасти 60 местных жителей (Попасной - ред.). В целом же за три дня - 163 человека", - уточнил он.

Гайдай добавил, что каждая поездка в Попасную полна опасности - эвакуационный транспорт неоднократно попадал под огонь оккупантов.

Фото: сегодня из Попасной под обстрелами удалось эвакуировать 60 человек (t.me/luhanskaVTSA)

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты контролируют 80% Луганской области.

Отметим, с начала войны России против Украины в Попасной погибли 100 человек, в городе остается более 2,5 тысячи жителей.

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