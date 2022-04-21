Несмотря на обстрелы из Попасной сегодня удалось вывести еще 60 человек, - глава ОВА

По его словам, эвакуация местного населения области каждый день усложняется. Гуманитарные колонны неоднократно попадали под обстрелы и рискуют подорваться на минах. Гайдай добавил, что машины не могут добраться до некоторых населенных пунктов Горной общины.

Несмотря на обстрелы, отметил глава ОВА, эвакуация жителей области продолжается. "Сегодня удалось спасти 60 местных жителей (Попасной - ред.). В целом же за три дня - 163 человека", - уточнил он.

Гайдай добавил, что каждая поездка в Попасную полна опасности - эвакуационный транспорт неоднократно попадал под огонь оккупантов.

Фото: сегодня из Попасной под обстрелами удалось эвакуировать 60 человек (t.me/luhanskaVTSA)