С начала войны в Попасной погибло более 100 человек: оккупанты контролируют половину города

В Попасной Луганской области с начала российского вторжения погибло 100 человек. Отмечается, что сейчас в городе остается более 2,5 тысячи местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Сообщается, что сейчас оккупанты контролируют около половины города. ВСУ к этому району доступа не имеют.

"Из оккупированной части Попасной россияне "эвакуируют", то есть депортируют людей в Первомайск. Уличные бои идут без остановки, люди живут в бомбоубежищах, выйти на улицу не имеют возможности из-за плотности обстрелов", - говорится в сообщении.

Также уцелевшие дома в Попасной отсутствуют. Сейчас медицинскую помощь могут оказать только военные врачи.

Кроме того, эвакуация из города затруднена.

В Попасной погибло более 100 мирных жителей (t.me/luhanskaVTSA)