Несмотря на неисправности крана, строительство мостов в Запорожье идет с опережением графика, - Кубраков

"Вчера подрядная организация "ОНУР ТААХУ" сообщила о повреждении дна крана LK-800 о подводную скалу. В это время он двигался от Сооружения №10 в сторону Кривой Бухты по новому обходному судоходному фарватеру. Подрядчик обещает в максимально быстрые сроки осуществить ремонт поврежденной части крана", - рассказал Кубраков.

По его словам, основная задача крана - доставлять для монтажа секции вантового моста. 28 апреля кран успешно доставил первую 720-тонную 84-метровую секцию из Кривой бухты на временные опоры.

Пока кран чинят, продолжается сбор секций для вантового моста в Кривой бухте. На искусственных сооружениях строят транспортные развязки.

На низовой части балочного моста готовятся к концу года завершить надвижение пролетного строения и опустить его в проектное положение.

"Работы продолжаются круглосуточно на всех мостах и ​​развязках, которые являются частью Запорожских мостов. Временная неисправность плавкрана не влияет на общий срок завершения проекта", - подчеркнул Кубраков.