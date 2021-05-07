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Попри несправності крану, будівництво мостів у Запоріжжі йде з випередженням графіку, - Кубраков

Автор: РБК-Україна

Задіяний на будівництві мостів у Запоріжжі кран LK-800 ("Захарій") зазнав пошкоджень, але роботи не зупиняються. Мостовики навіть випереджають узгоджений у рамках програми президента "Велике будівництво" графік.

Про це заявив голова "Укравтодору" Олександр Кубраков.

"Вчора підрядна організація "ОНУР ТААХУТ" повідомила про пошкодження дна крану LK-800 об підводну скелю. В цей час він рухався від Споруди №10 до Кривої Бухти новим обхідним суднохідним фарватером. Підрядник обіцяє у максимально швидкі терміни здійснити ремонт пошкодженої частини крану", - розповів Кубраков.

За його словами, основне завдання крану - доставляти для монтажу секції вантового мосту. 28 квітня кран успішно доставив першу 720-тонну 84-метрову секцію з Кривої бухти на тимчасові опори.

Поки кран лагодять, триває збір секцій для вантового мосту в Кривій бухті. На штучних спорудах будують транспортні розв’язки.

На низовій частині балкового мосту готуються до кінця року завершити насування прогонової будови і опустити її в проєктне положення.

"Роботи цілодобово тривають на всіх мостах та розв’язках, які є частиною Запорізьких мостів. Тимчасова несправність плавкрану не впливає на загальний термін завершення проекту", - додав Кубраков.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко показав, як виглядає після ремонту ще один відомий довгобуд - міст через Хаджибейський лиман під Одесою.

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Новини України ЗапоріжжяУкравтодормостВелике будівництво