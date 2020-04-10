Несмотря на карантин, необходимо обеспечить работу промышленных предприятий, - эксперт

В условиях карантина необходимо обеспечить работу промышленных предприятий, прежде всего, базовых и экспортоориентированных отраслей. Об этом заявил член-корреспондент НАН Украины, экономист Игорь Манцуров, передает РБК-Украина.

"Несмотря на карантин, необходимо обеспечить работу промышленных предприятий, в первую очередь базовых и экспортоориентированных отраслей: ГМК, АПК, энергетики, транспортной инфраструктуры. Также уже сейчас необходимо создать условия для б\ыстрого возвращения к работе других предприятий после ослабления карантинных ограничений", - написал Манцуров.

Экономист подчеркнул, длительный карантин обрушит экономику, приведет к инфляции, девальвации, безработице. Результатом станет резкая дестабилизация социально-экономической ситуации. Он также обратил внимание на то, что многие европейские страны уже отказались от закрытия промышленных предприятий и возобновляют их работу, например Италия, Испания, Австрия.

По его мнению, власть должна предпринять ряд мер для поддержки бизнеса, прежде всего, экспортоориентированных отраслей, поскольку уже сейчас Минэкономики прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 4,8%, а экспорта - на 4,5%.

"Самые реальные для Украины меры поддержки бизнеса и промышленности это: снижение налогов; мораторий на рост тарифов госмонополистов; автоматическое возмещение НДС", - написал Манцуров.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что Кабинет Министров в связи с ужесточением некоторых карантинных мер не намерен останавливать промышленные предприятия, товарооборот и деятельность объектов критической инфраструктуры.

Министр развития экономики и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что правительство планирует реанимировать экономику через локализацию в госзакупках, поддержку аграрного сектора и экспорта.

В свою очередь экс-министр промполитики Валерий Мазур отметил о необходимости предоставить сейчас приоритет в обслуживании на железной дороге и в портах предприятиям-экспортерам, которые обеспечивают приток валюты в страну.