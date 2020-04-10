Попри карантин, необхідно забезпечити роботу промислових підприємств, - експерт

В умовах карантину необхідно забезпечити роботу промислових підприємств, перш за все, базових і експортоорієнтованих галузей. Про це заявив член-кореспондент НАН України, економіст Ігор Манцуров, передає РБК-Україна.

"Не дивлячись на карантин, необхідно забезпечити роботу промислових підприємств, в першу чергу базових і експортоорієнтованих галузей: ГМК, АПК, енергетики, транспортної інфраструктури. Також вже зараз необхідно створити умови для швидкого повернення до роботи інших підприємств після ослаблення карантинних обмежень", - написав Манцуров.

Економіст підкреслив, тривалий карантин обрушить економіку, призведе до інфляції, девальвації, безробіття. Результатом стане різка дестабілізація соціально-економіческой̆ ситуації. Він також звернув увагу на те, що багато європейських країн вже відмовилися від закриття промислових підприємств і відновлюють їх роботу, наприклад Італія, Іспанія, Австрія.

На його думку, влада повинна вжити ряд заходів для підтримки бізнесу, перш за все, експортоорієнтованих галузей, оскільки вже зараз Мінекономіки прогнозує падіння ВВП України у 2020 році на 4,8%, а експорту - на 4,5%.

"Найреальніші для України заходи підтримки бізнесу і промисловості це: зниження податків; мораторій на зростання тарифів держмонополістів; автоматичне відшкодування ПДВ", - написав Манцуров.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що Кабінет Міністрів у зв'язку з посиленням деяких карантинних заходів не має наміру зупиняти промислові підприємства, товарообіг і діяльність об'єктів критичної інфраструктури.

Міністр розвитку економіки та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що уряд планує реанімувати економіку через локалізацію в держзакупівлі, підтримку аграрного сектора і експорту.

Своєю чергою екс-міністр промполітики Валерій Мазур зазначив про необхідність надати зараз пріоритет в обслуговуванні на залізниці і в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.