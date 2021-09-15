Несмотря на информатаки против Шевченко, факты свидетельствуют об успешности НБУ, - эксперт

В своих выводах эксперт опирается на данные замглавы НБУ Василия Фурмана, описавшего реальное положение дел: "Перечитал я колонку Василия Фурмана о ситуации в Нацбанке и могу сказать одно: НБУ выбрал достаточно перспективный план действий. Здесь и реформа корпоративного управления, и банковского контроля, и оптимизация структуры..."

Однако, по словам политолога, на фоне достижений Нацбанка обращает на себя внимание также организованная информационная волна по дискредитации главы НБУ.

"Про Шевченко не писали разве что он ест на завтрак суп из младенцев. Но большинство публикаций преследовали одну цель – дискредитировать главу НБУ", - комментирует эксперт.

В частности, Быков напоминает об июньской публикации ОО "Демсокира" в издании The Page.

"Из-за низкого качества этого шок-контента, видимо, ни одно уважаемое издание не сослалось на материал", - отмечает политолог.

Следом за "Демсокирой", продолжает Быков, в конце июня глава Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз сообщил об увольнении якобы потому, что ему мешает работать Кирилл Шевченко.

"Интересный момент, что пост в ФБ Бевз поставил раньше, чем написал заявление. Поднять волну негатива ведь важнее, чем соблюсти процедуру. Заявление об увольнении ведь не увидят тысячи журналистов", - добавляет политолог.

Кроме этого, по словам Быкова, недавно в НБУ был выявлен ряд фейковых аккаунтов Кирилла Шевченко. "Интересно, с этих страниц должны были писать бабушкам, что введут налог на пенсию?" - пишет Быков.

"Да, давление на Главу НБУ было и в предыдущие годы, и это нормально. Такая уж обратная сторона медали. Ведь быть руководителем Нацбанка – это каждый день проявлять принципиальность и отстаивать независимость. И тут уже не важно, что и кто говорит, тут важно полагаться на факты и цифры", - заключает политолог.