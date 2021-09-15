Попри інформатаки на Шевченка, факти свідчать про успішність НБУ, - експерт

У своїх висновках експерт спирається на дані заступника голови НБУ Василя Фурмана, який описав реальний стан справ: "Перечитав я колонку Василя Фурмана про ситуацію в Нацбанку і можу сказати одне: НБУ вибрав досить перспективний план дій. Тут і реформа корпоративного управління, і банківського контролю, і оптимізація структури..."

Однак, за словами політолога, на тлі досягнень Нацбанку звертає на себе увагу організована інформаційна хвиля з дискредитації голови НБУ.

"Про Шевченка не писали хіба що він їсть на сніданок суп з немовлят. Але більшість публікацій переслідували одну мету - дискредитувати голову НБУ", - коментує експерт.

Зокрема, Биков нагадує про червневу публікацію ГО "Демсокира" у виданні The Page.

"Через низьку якість цього шок-контенту, мабуть, жодне поважне видання не послалося на матеріал", - зазначає політолог.

Слідом за "Демсокирою", продовжує Биков, нарикінці червня голова Департаменту ліцензування НБУ Олександр Бевз повідомив про звільнення, заявивши, що йому заважає працювати Кирило Шевченко.

"Цікавий момент, що пост у ФБ Бевз поставив раніше, ніж написав заяву. Адже підняти хвилю негативу важливіше, ніж дотриматися процедури. Тому що заяву про звільнення не побачать тисячі журналістів", - додає політолог.

Крім цього, за словами Бикова, нещодавно в НБУ було виявлено низку фейкових аккаунтів Кирила Шевченка. "Цікаво, з цих сторінок повинні були писати бабусям, що введуть податок на пенсію?" - пише Биков.

"Так, тиск на Голову НБУ був і в попередні роки, і це нормально. Така вже зворотна сторона медалі. Адже бути керівником Нацбанку - це кожен день проявляти принциповість і відстоювати незалежність. І тут вже не важливо, що і хто говорить, тут важливо покладатися на факти і цифри", - робить висновок політолог.