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Несмотря на доказательства. Путин не признает ответственность за удар по ТЦ в Кременчуге

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

В Кременчуге Полтавской области не было никакого террористического акта. Кроме того, российская армия не наносит удары по гражданским объектам на территории Украины.

Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Не было никакого теракта, российская армия ни по каким гражданским объектам удары не наносит", - заявил глава РФ перед вылетом из Ашхабада в Москву.

Напомним, 27 июня стало известно, что российские войска нанесли ракетный удар по Кременчугу.

Позже стало известно, что во время российской атаки в помещении ТРЦ находились около тысячи мирных граждан. Также секретарь РНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне выпустили две ракеты по Кременчугу при помощи самолетов. Россия утверждает, что целилась по ангарам с "западным оружием", которые якобы находились рядом.

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