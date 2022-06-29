RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Незважаючи на докази. Путін не визнає відповідальність за удар по ТЦ у Кременчуці

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Константин Широкун

У Кременчуці Полтавської області не було ніякого терористичного акту. Крім того, російська армія не завдає ударів по цивільних об'єктах на території України.

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Не було ніякого теракту, російська армія ні по яких цивільних об'єктах удари не завдає", - заявив глава РФ перед вильотом з Ашхабада в Москву.

Нагадаємо, що 27 червня стало відомо, що російські війська завдали ракетного удару по Кременчуку.

Пізніше стало відомо, що під час російської атаки в приміщенні ТРЦ перебували близько тисячі мирних громадян. Також секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що росіяни випустили дві ракети по Кременчуку за допомогою літаків. Росія стверджує, що цілилася по ангарах з "західною зброєю", які нібито знаходилися поруч.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниКременчукракетный ударВолодимир Путін