UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Несколько цветов и фирменный процессор: Apple обновила компьютеры iMac

Автор: РБК-Украина

На сегодняшней презентации Apple представили обновленные моноблоки iMac. Они будут доступны сразу в семи цветах, а также построены на фирменном процессоре Apple M1.

Об этом шла речь на презентации компании.

Сообщается, что новые iMac будут доступны в синем, зеленом, желтом, красном, фиолетовом, оранжевом и классическом серебристом цветах. Сами моноблоки стали меньше, тоньше и легче. Кроме того, экран теперь имеет равномерную толщину по всей площади.

iMac работает на фирменном процессоре Apple M1, который установлен в последней линейке MacBook и Mac Mini. Также в компьютере обновили камеру, систему микрофонов и добавили набор из шести динамиков.

Также в комплекте будет идти новая клавиатура со сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Стоимость iMac стартует с 1 299 долларов. Предзаказы в США откроются 30 апреля, а старт продаж запланирован на май.

Фото: новые iMac (скриншот с презентации Apple)

Напомним, сегодня Apple представила iPhone 12 в новом цвете - фиолетовом. Больше он ничем не отличается от моделей, которые уже в продаже.

Ранее сообщалось, что Apple разрешила сервисным центрам в Украине официально чинить свою технику.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины AppleпрезентацияКомпьютер
Читайте также
Беспилотные такси и анонс от Apple. Главное из мира технологий
Прогноз погоды