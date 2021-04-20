Несколько цветов и фирменный процессор: Apple обновила компьютеры iMac

Сообщается, что новые iMac будут доступны в синем, зеленом, желтом, красном, фиолетовом, оранжевом и классическом серебристом цветах. Сами моноблоки стали меньше, тоньше и легче. Кроме того, экран теперь имеет равномерную толщину по всей площади.

iMac работает на фирменном процессоре Apple M1, который установлен в последней линейке MacBook и Mac Mini. Также в компьютере обновили камеру, систему микрофонов и добавили набор из шести динамиков.

Также в комплекте будет идти новая клавиатура со сканером отпечатков пальцев Touch ID.

Стоимость iMac стартует с 1 299 долларов. Предзаказы в США откроются 30 апреля, а старт продаж запланирован на май.

Фото: новые iMac (скриншот с презентации Apple)