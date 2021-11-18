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Несколько сотен киевлян вышли на акцию протеста под КГГА, начинаются потасовки

Автор: Наталия Гурковская

Под стенами Киевской городской государственной администрации стартовал митинг жителей Киева, недовольных повышением тарифов на проезд в транспорте до 20 грн. за одну поездку, а также представителей частных транспортных предприятий столицы и метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Киевляне вышли с требованиями отменить повышение тарифов. Сотрудники транспортных компаний, в свою очередь, не хотят становиться инструментом "обворовывания" жителей столицы через незаконное повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте, которое вынуждает повысить цены и владельцев маршрутных такси.

Участники акции также заявляют, что вышли протестовать против "обворовывания" киевлян российским олигархом под санкциями Павлом Фуксом, а также украинским олигархом, чьи компании также находятся под санкциями, Виталием Хомутынником.

"Перевозчикам нет резона завышать цену, они не хотят участвовать в коррупционных схемах - просто хотят работать. Им не дают - они выходят на протест", - заявил один из представителей транспортных компаний.

Также среди протестующих есть десятки представителей метрополитена. Они считают несправедливым перечисление денег КП "Киевский метрополитен" приближенному к киевской власти олигарху из РФ под санкциями Павлу Фуксом, а также украинскому олигарху, чьи компании также находятся под санкциями, Виталию Хомутыннику.

Участники акции призывают всех киевлян присоединяться к протесту транспортников и отстаивать свои права.

Как сообщалось, планируется, что цена одной поездки в Киеве вырастет до 20 гривен уже с начала 2022 года.

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Киев