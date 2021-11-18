Несколько сотен киевлян вышли на акцию протеста под КГГА, начинаются потасовки

Киевляне вышли с требованиями отменить повышение тарифов. Сотрудники транспортных компаний, в свою очередь, не хотят становиться инструментом "обворовывания" жителей столицы через незаконное повышение тарифов на проезд в муниципальном транспорте, которое вынуждает повысить цены и владельцев маршрутных такси.

Участники акции также заявляют, что вышли протестовать против "обворовывания" киевлян российским олигархом под санкциями Павлом Фуксом, а также украинским олигархом, чьи компании также находятся под санкциями, Виталием Хомутынником.

"Перевозчикам нет резона завышать цену, они не хотят участвовать в коррупционных схемах - просто хотят работать. Им не дают - они выходят на протест", - заявил один из представителей транспортных компаний.

Также среди протестующих есть десятки представителей метрополитена. Они считают несправедливым перечисление денег КП "Киевский метрополитен" приближенному к киевской власти олигарху из РФ под санкциями Павлу Фуксом, а также украинскому олигарху, чьи компании также находятся под санкциями, Виталию Хомутыннику.

Участники акции призывают всех киевлян присоединяться к протесту транспортников и отстаивать свои права.