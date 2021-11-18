Кілька сотень киян вийшли на акцію протесту під КМДА, починаються сутички

Кияни вийшли із вимогами скасувати підвищення тарифів. Співробітники транспортних компаній, у свою чергу, не хочуть ставати інструментом "обкрадання" мешканців столиці через незаконне підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті, яке змушує підвищити ціни та власників маршрутних таксі.

Учасники акції також заявляють, що вийшли протестувати проти "обкрадання" киян російським олігархом під санкціями Павлом Фуксом, а також українським олігархом, чиї компанії також перебувають під санкціями Віталієм Хомутинником.

"Перевізникам немає резону завищувати ціну, вони не хочуть брати участь у корупційних схемах - просто хочуть працювати. Їм не дають - вони виходять на протест", - заявив один із представників транспортних компаній.

Також серед протестувальників є десятки представників метрополітену. Вони вважають несправедливим перерахування грошей КП "Київський метрополітен" наближеному до київської влади олігарху з РФ під санкціями Павлу Фуксом, а також українському олігарху, чиї компанії також перебувають під санкціями, Віталію Хомутиннику.

Учасники акції закликають усіх киян приєднуватись до протесту транспортників та відстоювати свої права.