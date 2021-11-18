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Кілька сотень киян вийшли на акцію протесту під КМДА, починаються сутички

Автор: Наталія Гурковська

Під стінами Київської міської державної адміністрації стартував мітинг мешканців Києва, незадоволених підвищенням тарифів на проїзд у транспорті до 20 грн. за одну поїздку, а також представників приватних транспортних підприємств столиці та метрополітену.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Кияни вийшли із вимогами скасувати підвищення тарифів. Співробітники транспортних компаній, у свою чергу, не хочуть ставати інструментом "обкрадання" мешканців столиці через незаконне підвищення тарифів на проїзд у муніципальному транспорті, яке змушує підвищити ціни та власників маршрутних таксі.

Учасники акції також заявляють, що вийшли протестувати проти "обкрадання" киян російським олігархом під санкціями Павлом Фуксом, а також українським олігархом, чиї компанії також перебувають під санкціями Віталієм Хомутинником.

"Перевізникам немає резону завищувати ціну, вони не хочуть брати участь у корупційних схемах - просто хочуть працювати. Їм не дають - вони виходять на протест", - заявив один із представників транспортних компаній.

Також серед протестувальників є десятки представників метрополітену. Вони вважають несправедливим перерахування грошей КП "Київський метрополітен" наближеному до київської влади олігарху з РФ під санкціями Павлу Фуксом, а також українському олігарху, чиї компанії також перебувають під санкціями, Віталію Хомутиннику.

Учасники акції закликають усіх киян приєднуватись до протесту транспортників та відстоювати свої права.

Як повідомлялося, планується, що ціна однієї поїздки у Києві зросте до 20 гривень уже з початку 2022 року.

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Київ