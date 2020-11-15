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Глава Пентагона призвал завершить все войны с участием США

Вашингтон, Воскресенье 15 ноября 2020 17:40
Глава Пентагона призвал завершить все войны с участием США
Фото: военные США (fortcarsonmountaineer)
Автор: Анастасия Рокитна

Новый исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер выступил с заявленим по поводу участия американских военных в войнах. Он считает, что все войны нужно остановить.

Об этом пишет газета The Hill со ссылкой на текст меморандума, направленного сотрудникам ведомства.

США "остаются привержены тому, чтобы завершить войну" в Афганистане, подчеркнул министр.

"Мы не народ, который постоянно воюет, это противоречит всему, за что выступаем мы и за что сражались наши предки. Все войны должны закончиться", - написал Миллер в документе.

Напомним, экс-глава Пентагона Марк Эспер попросил отправить его в отставку. Он находился в весьма натянутых отношениях с действующим президентом США Дональдом Трампом.

Также сообщалось, что новым главой Министерства обороны США может стать Роберт Уилки, который в настоящее время возглавляет Министерство по делам ветеранов.

Напомним, Трамп заявил, что обеспечит мирный переход власти в случае своего поражения на выборах.

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